BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Sarıgül: En az yüzde 4 oyumuz var önce ana muhalefet olacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı televizyon programında partisinin oy oranın en az yüzde 4 olduğunu söyledi. Partisinin' hedeflerini açıklayan Sarıgül, 'Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız.' dedi.

Abone ol

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kanal 42 televizyon programında partisinin oy oranını, hedeflerini anlattı. Sarıgül, partisinin şuanda en az yüzde 4 oya sahip olduğunu söyledi. Sarıgül, "Millet, bugün siyasette mevcut partilere güvenmiyor. Güvenmediği için de yaklaşık olarak yüzde 20 yüzen oy var diyorlar, kararsız oy var diyorlar. Hayır, yüzen oy veya kararsız oy yok, küsen oy var." dedi.

'Hedef önce ana muhalet...'
Atatürk'ün değerlerini koruyan, inançlara saygılı, üretimi destekleyen, bir parti olacaklarını belirten Sarıgül, ilk önce ana muhalefetten CHP'yi devireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Muhalefet ve iktidar koltuklarını korumaya çalışıyor, ama biz Türkiye'yi koruyacağız. Değişime karşı çıkacaklar, beğenmeyecekler fakat milletimizin kararlı tutumu karşısında bizleri beğenmeyenler çekip gidecekler. Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız. Kısır ve kişisel tartışmalardan uzak, ülkenin gündemini biz belirleyeceğiz. TDP'nin amacı bütün ulusu kucaklamaktır. Bugünkü partiler yurttaşlarımıza artık umut vermiyor. 100'er oyları var diyorlar. Yüzde 20-25 kararsız oy var. Onlar iktidar ve muhalefete küsen oylar. O oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi. 100'er oy yok, küsen oy var"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 80 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller... Araç alacaklar bu listeye dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi tüm Türkiye'de olacak ayrıntılar belli oldu
Trakya'da alarm! Buğday tarlalarında ağır metal izi
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman: Türkiye'nin bu yaptığını asla unutamayız
Dolar neden şahlandı? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin önemli açıklama
Yunanistan, Türkiye sınırlarındaki "Limoniye'yi işgal etti" iddiası
Adana'da kardeş katili 5 yıl sonra yakalandı
MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil
Davutoğlu 'HDP kapatılmalı' tartışmasında görüşünü açıkladı: Partilerin kapatılmasına karşıyım
Muğla'da kendisini ağaca iple astı son anda kurtarıldı
Yorumlar 9 yorum