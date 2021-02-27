Mustafa Sarıgül: En az yüzde 4 oyumuz var önce ana muhalefet olacağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı televizyon programında partisinin oy oranın en az yüzde 4 olduğunu söyledi. Partisinin' hedeflerini açıklayan Sarıgül, 'Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız.' dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kanal 42 televizyon programında partisinin oy oranını, hedeflerini anlattı. Sarıgül, partisinin şuanda en az yüzde 4 oya sahip olduğunu söyledi. Sarıgül, "Millet, bugün siyasette mevcut partilere güvenmiyor. Güvenmediği için de yaklaşık olarak yüzde 20 yüzen oy var diyorlar, kararsız oy var diyorlar. Hayır, yüzen oy veya kararsız oy yok, küsen oy var." dedi.

'Hedef önce ana muhalet...'

Atatürk'ün değerlerini koruyan, inançlara saygılı, üretimi destekleyen, bir parti olacaklarını belirten Sarıgül, ilk önce ana muhalefetten CHP'yi devireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Muhalefet ve iktidar koltuklarını korumaya çalışıyor, ama biz Türkiye'yi koruyacağız. Değişime karşı çıkacaklar, beğenmeyecekler fakat milletimizin kararlı tutumu karşısında bizleri beğenmeyenler çekip gidecekler. Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız. Kısır ve kişisel tartışmalardan uzak, ülkenin gündemini biz belirleyeceğiz. TDP'nin amacı bütün ulusu kucaklamaktır. Bugünkü partiler yurttaşlarımıza artık umut vermiyor. 100'er oyları var diyorlar. Yüzde 20-25 kararsız oy var. Onlar iktidar ve muhalefete küsen oylar. O oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi. 100'er oy yok, küsen oy var"