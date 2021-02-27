Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi tüm Türkiye'de olacak ayrıntılar belli oldu

Zincir marketlerin fahiş gıda fiyatlarına karşı hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla her yerde açılacak Tarım Kredi Kooperatifleri marketleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

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Marketlerin kâr hırsları nedeniyle artırdıkları fiyatlara 'dur' diyecek önemli bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri bu yıl sonuna kadar 180 olan market sayısını 500'e çıkaracak. Bu sayı 2022'de ise 1.000'i bulacak. Birinci kalite ürünün uygun fiyata satılacağı marketler için kiralamalar başladı. Açılışta öncelik büyük şehirlere verilecek. İşte detaylar...

Tarım Kredi'ye bağlı Birlik A.Ş. üzerinden yürütülecek olan marketleşmede öncelik büyük şehirlere verilecek. 30 büyük şehir başta olmak üzere tüm Türkiye'de market açılması planlanırken, dükkan kiralamaları da yapılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor.

Depolara yakın yerlerde marketler açılacak



Birlik A.Ş.'nin bölge müdürlükleri üzerinden yürütülecek sistemde öncelikle depoların metrekareleri büyütülecek. Marketleşme için her noktada lojistik merkezleri açılacak.



Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre böylece lojistik maliyetleri de düşürülecek. Marketleşmenin daha hızlı ve pratik açılabilmesi için depolara yakın yol güzergâhındaki illere de marketler açılacak.



Örneğin İstanbul'daki depoya gelen bir TIR'ın ulaşım güzergâhında bulunan Düzce, Darıca gibi ilçelere de marketler açılacak.



İstanbul'a ürün bırakmak için yola çıkan bir TIR, bu yol üstünde bulunan marketlere de bırakarak geçecek. Bu sayede üründeki lojistik maliyetinin minimum düzeye çekilmesi hedefleniyor.



Birinci kalite ürünün en uygun fiyatlarla halkla buluşturulacağı Tarım Kredi Birlik marketlerinde sözleşmeli tarım modeli uygulanıyor.

Hedef ürünleri direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmak



Açılacak yeni marketlerde de aynı sistem devam edecek. Yerli olmayan hiçbir ürün raflarda yer bulamazken ana hedef çiftçin ürünlerini direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmak olarak belirlendi.



Temel gıda ürünlerinin yanı sıra tamamen yerli ve milli olan Boron markalı deterjan ürünleri de yine marketlerde yer alacak. Ayrıca marketlerde coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri de özel bir köşede sergilenecek.

Vatandaşın rahat ulaşabileceği lokasyonlar

Kira anlaşmalarının başlatıldığı marketlerde en çok dikkat edilen husus ise ulaşılabilirlik. Kiralamalarda vatandaşın rahat ulaşabileceği lokasyonlar dikkate alınırken, merkezi nokta ve caddeler üzerinde mağaza aranıyor.

Market açılması için yoğun talep



Market sayısının artırılması kararının halk nezdinde de çok olumlu karşılandığını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor.



Yetkililer, "Sadece bir günde 500'e yakın 'Burada da açın' mailini aldık. Bir bu kadar da telefon geldi. Vatandaş ilgisi çok yüksek" diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

CumhurBaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında vatandaşın tepkisine yıl açan yüksek gıda fiyatlarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Dünyanın pek çok yerinde paniğe yol açan gıda üretimi, tedariki ve dağıtımı konusunda da hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatını kendisine verdim. Çünkü biz Tarım Kredinin bu marketleriyle zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı bizim balanse etmemiz gerekiyor. İlk etapta 500 daha sonra 1000 gerekirse daha sonra bu sayıları artıracağız. Devletin görevi bu, mecburuz ve bunu da yapacağız. 'Devlet, bu işlerde bulunmaz'. Sizler, piyasayı bu şekilde adeta yağmalarsanız, kusura bakmayın. Biz, bu adımı atmak zorundayız ve atacağız."