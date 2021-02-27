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Osmaniye'de 4 kadını taciz eden şahıs yakalandı

OSMANİYE'de farklı zamanlarda 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Osmaniye ​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Raufbey, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı cinsel taciz olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağdurların ifadelerine başvuran, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

17 yaşındaki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi
Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yürüyerek evine dönen kadını elle taciz ettiği görüntüler ise kameraya yansıdı.

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