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Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi önerisi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsle mücadelede kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisine Temsilciler Meclisi'nde onay çıktı.

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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Joe Biden tarafından önerilen ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi 219'a karşı 212 oyla kabul edildi. Kararın ardından konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Amerikan halkı, hükümetin onlar için var olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Kişi başı 1400 dolarlık yardım

Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi. 

Paketin Senato’da da onaylanması halinde, vatandaşlara kişi başı 1400 dolarlık yardım sağlanacak. 

Yardım paketi, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında tartışma yaratmıştı. Alınan kararın ardından konuşan Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy, "Hesapsızca para saçılmasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı. 

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