Meteoroloji saat verdi! İstanbulun da aralarında olduğu 6 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji tarafından tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.