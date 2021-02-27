Meteoroloji saat verdi! İstanbulun da aralarında olduğu 6 ile sağanak uyarısı
Meteoroloji, son hava durumuna ilişkin raporu yayımladı. Bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri yağmurlu olacak. Yağışlı hava yarın da etkisini sürdürecek.
Meteoroloji tarafından tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve dona dikkat
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı ve rüzgar
Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.