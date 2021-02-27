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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarının düşeceği tarihi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarında yükselişle ilgili konuştu. Pakdemirli, 'Mayıstan sonra gıda fiyatları düşer' ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son zamanlarda sürekli katlanan gıda fiyatlarında ciddi düşüş beklediğini iddia etti.

CNN TÜRK’e konuşan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi;

”Dünyada bir pandemi belirsizliği yaşıyoruz. Bu pandemi etkilerinin üzerine kuraklık belirsizliği ve Çin ve Hindistan gibi iki tane talep edici ülkenin normalden fazla talep etmesiyle emtia fiyatlarının hepsinin dünya çapında bir artış var. Eğer Kovid’le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum.

Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum” 

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