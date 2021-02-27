BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan merhum başbakanlardan 'Erbakan' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Erbakan'ın fotoğrafına da yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 6 ile sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji saat verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bebeklerde ateş sınırı! Çocuk normal ateşi kaç olmalı bebeklerde havalenin belirtileri
Emekli Yunan Büyükelçi'den Miçokatis'e dış politika dersi! Türkiye'yi dışlayamazsın
Kadir Şeker'in kurtardığı kadına 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istendi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
AVM'ler için 'pazar günü' tartışması: İstihdam kaybına neden olur
Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi önerisi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
TOGG fabrikasının inşaatı havadan böyle görüntülendi
Long Kovid nasıl anlaşılıyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek yazdı
YÖKDİL yarın yapılacak! Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarının düşeceği tarihi açıkladı
Yorumlar 3 yorum