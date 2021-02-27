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Adana'da genç kız otomobiliyle su kanalına uçtu

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da girdiği virajda kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Rabia Can (20), şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Can, çevredekilerin yardımıyla kazadan kurtuldu.

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Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Marketten çıkan Rabia Can, annesini eve bıraktıktan sonra bir yere uğramak için otomobiliyle yola çıktı.

Can yönetimindeki otomobil, girdiği virajda kontrolden çıkıp bariyerleri yıkarak az miktarda su bulunan su kanalına uçtu. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Rabia Can, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin kontrol amaçlı muayene ettiği Rabia Can, yaşadığı şoku üzerinden uzun süre atamadı. Rabia Can, yakınları tarafından teselli edildi.

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