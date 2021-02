Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' mesajı! Her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliği için her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var, yürürlükte olan Anayasa'ya uyan bir siyasi anlayışa ihtiyaç var." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi’ne (PM), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu sunuldu. Raporda, Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin değerlendirmesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu, yargı sistemini eleştirerek, “Tuzun koktuğu bir süreçteyiz. Hukukun hak ve adalet dağıtmasını istiyoruz. Hukuk ve demokrasinin kalan kırıntıları da saray rejimi tarafından silip süpürüldü. Denge ve denetleme mekanizmaları tamamen felç edildi… İhtiyacımız, güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.” dedi.

COVİD-19 pandemisi ile ağır ekonomik buhranın, devlet krizinin ve toplumsal huzursuzluğun üst üste bindiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi, saray rejimi tarafından sürüklendiği çok yönlü buhrandan kurtarabilmek için, partimizin çizdiği yol haritasında emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Sorumluluğumuz günden güne artıyor.” açıklamasında bulundu.

'Gara’yı sormaya devam edeceğiz'

Gara’daki 16 şehit için Kılıçdaroğlu, “Gara Şehitlerimizin büyük bölümü 5,5- 6 yıldır bölücü terör örgütü tarafından alıkonulan güvenlik görevlilerimiz. Bu 5-6 yıl içerisinde aileler tüm siyasilerin ve devlet görevlilerinin kapısını çaldılar. Bizim de kapımızı çaldılar, kendileriyle bizzat ben görüştüm. Milletvekillerimizi görevlendirdik; ailelerle birlikte basın toplantıları yaptılar, defalarca soru önergeleri verdiler. İktidarın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini her fırsatta söyledik. Ancak maalesef bölücü terör örgütü tarafından alıkonulan vatandaşlarımız şehit oldular. 83 milyon adına Cumhurbaşkanı’na bu konuda 5 soru yönelttim, yanıt alana kadar da sormaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

'Anayasa değişikliği için her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var'

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede gerçek anlamda hukuk, bu ülkede gerçek anlamda demokrasi varsa, ilk AYM kararını uygulamayan yargıcın o görevden alınması lazım. AYM’nin kararlarına uymamış olan kişinin halen görevde olup olmadığını ısrarla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sormaya devam edeceğiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tuzun koktuğu bir süreçteyiz. Hukukun hak ve adalet dağıtmasını istiyoruz. Bunun için de ısrarla adliyeye siyaset sokulmamalı diyoruz. Adalete olan güven sarsılmış durumda. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. İktidar olanların yapmaları gereken ilk şey Türkiye’de can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlu olan, devleti yönetenlerdir. Devleti yönetenler, siyasiler, gazeteciler, vatandaş eğer bir saldırıya uğruyorsa derhal olayın üzerine gitmeli ve olayı çözmek için gerekli talimatları vermelidir. Hukuk ve demokrasinin kalan kırıntıları da saray rejimi tarafından silip süpürüldü. Denge ve denetleme mekanizmaları tamamen felç edildi. İhtiyacımız, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'dir.