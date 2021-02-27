BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  EKONOMİ

Sert dalgalanma yaşayan Bitcoin'in haftalık yüzde 14.40

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58 bin 330.57 dolarlık yeni zirveyi görmüştü. Bitcoin, gelen satışlarla 45 bin doların da altını gördü.

Abone ol

Son 24 saat içinde 44 bin 454.84 ve 48 bin 370.79 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.28 artışla 47 bin 775.79 dolara dönerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 14.40 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 888 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma alımlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz düşen olmadı.

Toplam 8.609 kripto para biriminin işlem gördüğü 34.916 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 152 milyar dolar düzeyinde değişmedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır'da kısıtlamalar kalkacak mı? İşte o illerin listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 'patates deposu mu yapacaksınız?' diye alay edenlere seslendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' mesajı! Her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var
Nagehan Alçı'dan 'yüz yüze eğitim' çıkışı: Artık yeter! Burası Afrika ülkesi mi?
Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin normale dönüş tarihi verdi aşı itirafı dikkat çekti
Yerli ve milli makineli tüfek 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak
Fatih Altaylı'dan 'Kanal İstanbu'l için referandum çağrısı: Halk 'Hayır' ya da 'Evet' der
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu'na taziye telefonu
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın programı belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Ege'nin Maldivleri' Kalem adası 400 milyon liraya satılık! 24 saat geçmeden talip çıktı
Yorumlar