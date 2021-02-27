İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz” açıklaması yaptı.

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak kademeli normalleşme süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Paylaşımında "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz" diyen Vali Yerlikaya, "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik" dedi. "Hedefimiz: En düşük risk grubu." diye yazan Vali Yerlikaya, "Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: