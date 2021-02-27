Pentagon'dan Bakan Akar'a S-400 yanıtı! S-400 sistemi S-300’den daha tehlikeli

TÜRKİYE'nin S-400 konusundaki haklı tezleri karşısında diyecek sözü kalmayan ABD, ağız değişikliğine gitti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan “S-400 sisteminin S-300’e göre NATO ve ABD’ye daha büyük tehdit oluşturduğunu” açıklaması yapıldı.

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Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili Campbell açıklamalarda bulundu. Campbell, “Türkiye’yi bu sistemi elinde tutmama” çağrısını yineleyerek, “Bu tür satışlar, Ruslar’a gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ancak bu mesele Türkiye’nin ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.

Akar: S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz

Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sistemini, Yunanistan'ın S-300'ü kullandığı gibi Türkiye'nin de tehdit ve tehlikeye karşı kullanabileceğini belirterek "NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler, S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız 84 milyon vatandaşımızın hava savunmasıdır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil." ifadelerini kullandı.

"Aynı durum değil''

Bunun üzerinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu açıklamalara yanıt verdi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell S-300’ler konusunda, “Bunlar hiçbir şekilde aynı durum değil. S-400, NATO ve ABD’ye karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdit. Buna ilaveten, Türkiye’nin sistemi satın alması, tüm NATO müttefiklerinin 2016’da Varşova’daki NATO Zirvesi’nde Rus teçhizatına olan bağımlılıklarını azaltma yönünde verdikleri taahhütlere ters düşmektedir” ifadesini kullandı.