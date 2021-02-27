Bakan Hulusi Akar'dan HAVELSAN'a ziyaret! 450 metredeki hedefi 12'den vurdu!

Savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan, tahditten bahsedilmiyor ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor." diye konuştu.