Bakan Hulusi Akar'dan HAVELSAN'a ziyaret! 450 metredeki hedefi 12'den vurdu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki dev kuruluşu Havelsan'da incelemelerde bulundu.
Bakan Akar, Havelsan'ın tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu, tam uçuş simülatöründe İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi. Akar, "Vatan, millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur" dedi.
Havelsan'a gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Genel Müdür Mehmet Akif Nacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı.
Savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan, tahditten bahsedilmiyor ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor." diye konuştu.
Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla kritik silah ve sistemlerin, bizim egemenlik ve bağımsızlığımızla doğru orantılı olduğunu bilin. Silahla savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var.