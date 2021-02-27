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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde yeni gelişme! 21 kişi hakkında daha dava açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 kişi hakkında daha dava açtı.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde şehir Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk’taki cenaze törenine katılmıştı. Burada linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, önce bir eve sığınmış, arasından zırhlı araçla köyden çıkarılmıştı.  Linç girişimine ilişkin daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında dava açılmıştı. Bu kişilerin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.

21 kişi daha hakkında iddianame düzenlendi

Gazeteci Alican Uludağ imzalı habere göre, Çubuk Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada görüntüler üzerinden yeni şüphelilere ulaştı. 21 kişi hakkında bu kapsamda, hakaret, yaralama ve kamu malına zarar vermek suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede Kılıçdaroğlu’nun yani sıra CHP Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir, Yıldırım Kaya, danışman Deniz Demir ve Barış Bozkurt da müşteki olarak yer aldı.

Davada Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını Celal Çelik yapıyor.

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