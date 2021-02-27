Küçükçekmece'de hurdalık alanda yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

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KÜÇÜKÇEKMECE, Halkalı'da bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan hurdalık alana itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, çıkan dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.