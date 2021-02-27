BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin'in Chang'e 5 uzay aracı Ay'dan topladığı örneklere ilişkin yeni görüntü yayınladı

Çin yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya’ya getirilen ilk Ay örneklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Abone ol

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örneklerine ilişkin topladığı yeni görüntüleri yayınlandı.Yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya’ya getirilen ilk Ay örneklerinin yer aldığı fotoğrafların Çin Ulusal Müzesi’nde sergilenecek. Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler ziyaretçilere sergilenecek.

ABD ve Rusya Ay'dan örnek getirmişti

ABD,1969’dan 1972’ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Aya indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970’lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976’da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Aydan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Bülent Turan: 28 Şubat sadece FETÖ'ye yaradı
Sevcan Orhan ilk eşi kimdir Hasan Şaş ile ayrıldı mı?
Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde yeni gelişme! 21 kişi hakkında daha dava açıldı
Safiye Soyman çocukları kaç tane kızı Ümran ve oğlu Harun kimdir?
Pentagon'dan Bakan Akar'a S-400 yanıtı! S-400 sistemi S-300’den daha tehlikeli
Safiye Soyman kaç yaşında aslen nereli yeni eşi Faik Öztürk mü?
Sert dalgalanma yaşayan Bitcoin'in haftalık yüzde 14.40
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 'patates deposu mu yapacaksınız?' diye alay edenlere seslendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' mesajı! Her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var
Beşiktaş'ta Josef de Souza gelişmesi! Sözleşmesini feshetmişti...
Yorumlar