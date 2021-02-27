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Fatih Karagümrük ilk yarıda sustu ikinci yarıda açıldı

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

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30. dakikada Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech'ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

50. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Bertolacci'nin pasıyla sağdan hareketlenen Ndao, topu ceza sahası sağ çaprazına kadar sürdü ve şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top sekerek kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

70. dakikada Castro'nun sağdan ortasında savunmanın üzerinden geçen top arka direkte Ndao'nun önüne düştü. Kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Senagalli oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 

74. dakikada sağdan kullanılan taç atışında topu alan Bertolacci'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında dönen topa Castro vurdu, meşin yuvarlak yine direkten döndü. Ndao, ceza sahası sağ çaprazında önüne düşen topu kale alanındaki Bertolacci'ye göndermek istedi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada ev sahibi ekipte Mevlüt Erdinç'in  ceza sahası önünden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı topla hareketlenen ve rakibini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine kadar gelen Borini'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

90+6. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Bareiro topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fatih Karagümrük, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat 

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao (Dk. 90 Salibur), Castro (Dk. 81 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 90+4 Lens), Sobiech (Dk. 81 Mevlüt Erdinç) 

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker (Dk. 90+1 Fatih Aksoy), Tzavellas, Moubandje (Dk. 77 Juanfran), Umut Güneş (Dk. 60 Kadzior), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Davidson (Dk. 60 Bareiro), Mustafa Pektemek​​​​​​​

Goller: Dk. 50 Ndao, Dk. 88 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 54 Ndao, Dk. 54 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk. 55 Davidson, Dk. 66 Salih Uçan, Dk. 86 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

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