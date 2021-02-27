Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından reddedildi

Darbe girişiminin ardından genelkurmay başkanının görevden alınmasını talep eden Başbakan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından reddedildi.

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Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından halkın ve ordunun istifa etmesini istediği Ermeni hükümeti, kendi içerisinde de çatışmalar yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ermeni ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini istemiş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Ordunun darbe girişiminin ardından Paşinyan da halkı sokağa davet ederek demokrasiyi savunduklarını aktarmıştı.

Paşinyan, genelkurmayı görevden aldığını açıkladı

Paşinyan, genelkurmay başkanının görevden aldığını açıklayarak darbe girişiminin önüne geçmeye çalışmıştı.

Cumhurbaşkanı veto etti

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını veto etti.