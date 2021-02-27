Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı. "10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan." diyen Balıkçı İbrahim Uzun, "Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de aracını durdurarak bir balıkçıdan balık aldı. Balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor" ifadelerini kullandı.