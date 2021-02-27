Gökçeada'da batan teknenin yeri tespit edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Dün akşam saatlerinde içinde 4'ü asker 5 kişinin bulunduğu özel tekne, Gökçeada açıklarında bilinmeyen bir sebeple alabora oldu.

5 metrelik fiber teknede bulunan Jandarma Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Teknenin sahibi olduğu belirlenen Türkiye Off-Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sahile ulaşamadı. 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmaların henüz başında Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Çarpışantürk'ün cenazesi ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Teknenin yeri tespit edildi

Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Öte yandan, öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de destek verdiği belirtildi.