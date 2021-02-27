Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi neden evlenmiyorlar?

Türk sanat müziğinin sevilen ve eğlenceli isimlerinden biri olan Safiye Soyman kaç yaşında, ilk eşi Ziya Akaröz kimdir soruları merak konusu oldu. Safiye Soyman ilk evliliğini henüz 13 yaşındayken babasının zoruyla yaptı. Bu evlilikten Harun adında oğlu ve Ümran Erler adından bir kızı var. Kızı Ümran Erler 44 yaşında. Oğlu ise 43 yaşında.

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Türk müziğinin en eğlenceli sanatçılarından biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. İlk evliliğini 13 yaşında aile zoru ile yapan Safiye Soyman'ın bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Kızı Ümran Erler şu an 44 yaşında. Oğlu Harun ise 43 yaşında. Faik Öztürk ile resmi olarak evli olmayan Safiye Soyman imam nikahı yaptıklarını açıklamıştı.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR: 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 26 yaşındaki Ziya Akaröz’le on yıl evli kaldı. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış. Safiye Soyman, eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmış.

Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu var.

Daktilo kurslarına falan gitmiş. Ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiş. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı’na genel müdür sekreteri olarak işe girmiş.

Safiye Soyman'ın kızı Ümran Erler ve damadı.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın‘dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve 28 yaşında kazanmış. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı. Bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan‘dan teklif geldi, böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim’de sahneye çıkmış. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmış.

Safiye Soyman, ilk evliliğini henüz çocuk sayılacak yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yaptı. Harun (d.1977) adında bir oğlu ve Ümran Erler adında bir kızı (d.1975) var. Daha sonra 1985 yılında boşandılar.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.