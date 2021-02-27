Çaykur Rizespor Sivasspor karşılaşması golsüz beraberlik son buldu

Süper Lig'de Sivasspor, 31'inci dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puanla dönüyor.

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Süper Lig'in 27'nci haftasında, saat 16:00'da başlayan mücadelede Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda hakem Özgür Yankaya'nın yönettiği maçın ilk yarısında 1 kırmızı ve 2 sarı kart çıktı.

Rizespor'da Erik Sabo ile Yasin Pehlivan sarı kart gören isimler olurken Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt dakika 31'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45 dakikada iki takım da gol zincirini kıramadı.

İlk yarıdan notlar: Sivasspor 13. dakikada gole çok yaklaştı. Max Gradel sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. İçeri girer girmez ortasını yaptı. Hakan Arslan, gelen ortaya kafasını vurdu ancak top yandan az farkla auta çıktı.

Maçın 31. dakikasında Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor 10 kişi mücadele ediyor.

Sivasspor, 42. dakikada gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir yerden, yaklaşık 25 metrelik mesafeden Max Gradel frikiği kullandı. Baraja çarpan top, direkten geri geldi.

Maç başladığı gibi bitti

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Çaykur Rizespor, rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilerek ataklarını sıklaştırdı. Ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı.