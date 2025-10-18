BIST 10.209
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu: Kabul edilebilir değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası "Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Sergen Yalçın, şunları dedi:

İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım.

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Sözlerine devam eden Yalçın, şu şekilde konuştu:

Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var.

