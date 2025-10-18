Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 61. dakikalarda Leroy Sane kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Shomurodov attı. Ayrıca Başakişehir'in Shomurodov'la bulduğu bir gol de ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürürken Başakşehir, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.