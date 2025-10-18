BIST 10.209
Muş'ta Türk bayrağına yönelik saygısız paylaşımı beğenen kişi gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada Türk bayrağına yönelik alçak paylaşımı beğenen ve 10 Ekim'de terhis olan şahsı gözaltına aldı. Şahsın sergilediği disiplinsiz tavırlar nedeniyle askerliğinin uzatıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada Jandarma Er üniformasıyla paylaşımlar yapan bir hesabın, Türk bayrağına yönelik alçak bir paylaşımı beğenmesi Jandarma'nın dikkatinden kaçmadı.

Jandarma’nın X hesabından yapılan açıklamada, “Milli değerlere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz” denilirken, Jandarma Er üniformasıyla video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan bir paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. adlı kişinin Muş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI GÜN GÜN TESPİT ETTİ

Siber Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü araştırmada, D.A.’nın askerlik hizmetini Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda Jandarma Er olarak yaptığı ve 10 Ekim 2025’te terhis olduğu belirlendi.

Söz konusu paylaşımı ise terhis olduktan bir hafta sonra, 17 Ekim 2025 tarihinde beğendiği tespit edildi.

ASKERLİK SÜRESİ UZATILDI

Ayrıca, D.A.’nın askerlik görevindeyken sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında 6 gün hizmetten men cezası aldığı ve askerlik süresinin uzatıldığı da açıklandı.

Muş'ta Türk bayrağına yönelik saygısız paylaşımı beğenen kişi gözaltına alındı - Resim: 0

