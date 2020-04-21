Selvi'den bomba İmamoğlu sözleri: İki hata yaptı Yavaş yükselişe geçti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki hata yaptığını belirterek "İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan Mansur Yavaş yükselişe geçti" ifadesini kullandı.

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İmamoğlu'na İBB Başkanlığı'nı kazandığında Türk siyasetini dizayn edecek şahıs gözüyle bakıldığını ancak eski gücünü kaybetmeye başladığını iddia eden Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, İmamoğlu'nun seçim kampanyasında ne yaptıysa, kazandıktan sonra tersine gittiğini ileri sürdü.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İki hata yaptı"

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığında Türk siyasetini dizayn edecek şahıs gözüyle bakılıyordu. Muazzam bir güç elde etmişti. Ama eski gücünü kaybetmeye başladı. Çünkü bu süreçte iki hata yaptı.

1- Tatil 2- Polemik.

İstanbul’u sel bastığı bir dönemde Bodrum’da tatildeydi. 24 saatliğine İstanbul’a uğradı, sonra tatiline kaldığı yerden devam etti. Elazığ-Malatya depreminden sonra Erzurum Palandöken’deki kayak işi ise tam bir fecaatti.

"İmamoğlu polemiklerden besleniyor"

Seçildiği günden bu yana sürekli polemiklerle gündemde. İmamoğlu hakkındaki haberleri taradım, icraat yok, polemik çok. Oysa seçimleri kucaklayıcı, kimseyle polemiğe girmeyen, laf değil iş üreten bir başkan profiliyle kazanmıştı. Seçim kampanyasında ne yaptıysa kazandıktan sonra tersine gitti.

Bu kıyaslamayı yapmaktan dolayı memnun değiller ama İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan, polemiklerden uzak durmaya çalışan Mansur Yavaş yükselişe geçti. İktidarın yardım kampanyasını engelleme ve sık sık polemiğe girmek gibi yanlışları olmasa Ekrem İmamoğlu hızla sıradanlaşır. Biraz bu polemiklerden besleniyor.

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