Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti

ALMANYA'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Alman yerel makamlardan edinilen bilgiye göre; Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Alman yerel makamlardan edinilen bilgiye göre; Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

92 Türk vatandaşı virüs nedeniyle öldü

Bu ölümlerin ardından Almanya'da koronavirüs sebebiyle ölen Türklerin sayısı 92'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 146 bin 653'e, can kaybı sayısı ise 4 bin 706'ya çıktı.