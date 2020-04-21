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Koronavirüs 1 aileden 3 canı birden aldı! O ziyaret canlarına mal oldu

İSTANBUl'da Kovid-19'a yakalan ve hayatını kaybeden Yılmaz T. isimli vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da coronavirüsten öldü.

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Ölüm saçan yeni tip koronavirüs ülkemizde 1 aileden 3 canı birden aldı. İstanbul'da yaşayan Yılmaz T.'nin yaklaşık 30 gün önce corona virüs testi pozitif çıktı. Yılmaz T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken annesi ve ablası da yaklaşık 25 gün önce İstanbul'a giderek kendisini ziyaret etti.

Kurtarılamadılar

Bir süre burada kalan anne ve kızı daha sonra Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki evlerine döndü. Yılmaz T., 15 gün önce hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve kızdan acı haber

Diyarbakır'a dönen anne Bedia ile kızı Hanım T.'ye kontrol amaçlı test yapıldı. Corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bedia ve Hanım T. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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