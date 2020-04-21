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Eskilerin açtığı davalar Fenerbahçe’nin başına dert oldu

Skrtel’i haklı bulan FIFA, Fenerbahçe’ye 1,7 milyon Euro fatura çıkardı. Phillip Cocu, Comolli, Roberto Soldado ve Neustadter’in dosyaları da sırada.

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Benzia'ya FIFA'nın kararıyla 800 bin Euro ödenmesinin ardından Martin Skrtel de yaptığı başvuruyla 1,7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı. FIFA'nın kararlarıyla şoka uğrayan Fenerbahçe'yi bekleyen başka dosyalar da var.

Eski teknik direktör Phillip Cocu ile ocakta yolların ayrıldığı sportif direktör Damien Comolli de soluğu FIFA'da almıştı. Yine eski futbolcular Roberto Soldado ve Roman Neustadter de Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edenler arasında yerlerini aldılar.

FIFA bunları da haklı bulması durumunda Fenerbahçe'nin mali yükü daha da artacak. Bu arada henüz FIFA'ya şikayet dilekçesi gitmese de Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü NEC Nijmegen'in yetkilileri, sürekli olarak Fenerbahçe'nin bonservis taksidini ödemediği yolunda Hollanda basınına açıklamalar yapıyorlardı.

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