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Zeljko Obradovic'ten 2+1 yıllık teklife 'evet'

Fenerbahçe Beko'da üst üste 5 sezon Euroleague’de final-four’a taşıyıp 1 kez şampiyon yapan Zeljko Obradovic’in, yönetimin 2+1 yıllık teklifine ‘Evet’ dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe Beko’da Sırp Koç Zeljko Obradovic ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı.

Hürriyet'in haberine göre; aylardır yeni kontrat imzalamayarak gitti-gidiyor söylentileriyle taraftarın yüreğini hoplatan Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic’ten sarı lacivertlileri mutlu edecek bir haber geldi. Sırp çalıştırıcının, F.Bahçe yönetiminin kendisine yönelttiği 2+1 yıllık teklife ‘Evet’ dediği öğrenildi.

İskelet kadronun yanına genç isimler
Fenerbahçe’yi basketbolda tüm dünyanın tanıdığı bir marka haline getiren Obradovic, takımın iskeletini oluşturan Melih Mahmutoğlu, Nando de Colo, Luigi Datome, Kostas Sloukas, Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely gibi tecrübeli isimlerin yanına genç isimler monte ederek yeniden Avrupa’nın zirvesine oynayan bir takım yaratma hedefiyle kolları sıvayacak.

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