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İngilizler koronavirüs nedeniyle uluslararası soruşturma ve Çin'den tazminat istiyor

Anadolu Ajansı

İngilizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin belirlenmesi durumunda Çin hakkında tazminat davası açılmasını istiyor.

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Düşünce kuruluşu Henry Jackson Society için yapılan ankete göre; İngiltere halkının yüzde 74'ü, Çin'in Kovid-19'un yayılmasına izin verdiğini düşünüyor.

Halkın yüzde 71'i, bunun ispatlanması durumunda ise Çin hakkında tazminat davası açılması gerektiğini söylüyor.

Anket ayrıca, halkın yüzde 80'inin Başbakan Boris Johnson'ın Çin'in salgın ilk ortaya çıktığında yaptıklarına ilişkin uluslararası bir soruşturma açılması için çaba göstermesini istediğini de ortaya koyuyor.

"350 milyar sterlin istenebilir"

Henry Jackson Society'in konuya ilişkin açıklamasında, İngiliz hükümetinin koronavirus nedeniyle tazminat davası açması durumunda Çin'den 350 milyar sterlin isteyebileceği belirtildi.

Henry Jackson Society Başkanı Alan Mendoza ise anketin İngiliz halkının Çin'in krizi ele alışı konusunda adalet istediğini gösterdiğini belirterek bundan sonrasının, "İşler eski gibi olmayacak" diyen hükümete kalmış olduğunu kaydetti.

"İşler eskisi gibi olmayacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 16 Nisan'daki açıklamasında Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini belirterek, "Hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmayacak" demişti.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers ise 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

Dünya genelinde 165 binden fazla kişinin ölümüne neden olan virüs, 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentinden yayılmıştı.

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