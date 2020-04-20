Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Alman kaleci Loris Karius'un alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gittiğini söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Ortaçizgi programının Instagram canlı yayınında futbolun geleceği ve transfer gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Torunoğulları'nın yaptığı açıklamalar:

"Federasyon 5. ayda karar versin, 6. ayda ligin başlaması gerekiyor. Bu kadar uzun süre ara verildiği zaman 'gitmek isteyene gidebilirsiniz' dedik, sıkıntı yaratmadık. En azından ailesiyle beraber olması psikolojileri açısından iyi olacağı için gönderdik. Şimdi hoca çağırırsa hepsi geri gelecekler."

"Karıus sözleşmesinin feshi için Fıfa'ya başvurdu"

"Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını de istedi. Oynanmaya ayların parasını da istedi. FIFA tarafından belirlenemeyen bir şey. Gitmek istiyor, doğrudur. Kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz"

Necip fedakarlığa hazır

"Oyuncularla maaş görüşmesi yapılıyor. Herkes hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyor. Oyuncuları kırmadan bu işe bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Futbol ailesinin çok radikal kararlar alması gerekiyor. Risk almalıyız. Aksi halde yönetecek kulüp bulamayız. 4 aydır hiçbir kulübe 1 lira giriş yok. Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz cevap veren olmadı. Süreci bekliyorlar. Bize yardımcı olacaklar. Görüştüğümüz oyunculardan Necip Uysal, 'nasıl biliyorsanız öyle yapın. Kulübüm için her şeyi yaparım' dedi."

"Gökhan, Caner ve Atıba bizim için önemli"

"Devre arasında oyuncularla görüştük. Sözleşmeleri bitiyor. Bugünlerde bir araya gelemediğimiz için konuşamadık. Mutlaka görüşüp çözeceğiz. Ayrılık gibi düşüncemiz yok. Onların da olacağını düşünmüyorum. Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir."

"Fabrı transferi imkansız"

"Fabri gittiğinden beri çok oynayamadı. Tahmin ediyorum sağlık problemleri de var. Kadromuza katmamız imkansız ama ilerleyen dönemde farklı bir şekilde camianın kapıları sonuna kadar açık. Nurullah Aslan isteğimiz de doğru."