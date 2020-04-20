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Bakan Albayrak: Esnafın işleri eskisi gibi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafı ayakta tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bakan Albayrak, esnafların işlerinin yakın zamanda eskisi gibi olacağını ifade etti.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"

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