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İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtım videosunu paylaştı

İçişleri Bakanlığı 31 ilde 23 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının nasıl olacağını animasyonla anlattı.

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda yapılacağını anlatan biranimasyon hazırladı.

Her haneye eşit ekmek dağıtımına vurgu yapıldı
Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.

Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında halka ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı, uygulamanın ardından bir genelge yayınlayarak belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtmasının yasaklandığını duyurmuştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve yasak nedeniyle geçen haftaki uygulamayı devam ettiremeyeceklerini söylemişti.

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