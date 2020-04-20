Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki

CHP'li belediyelerin kendi başlarına yardım toplamaya, hastane yapmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelere de sert tepki gösterdi.

"Amaç yardım etmek değil, şov yapmak"

"Maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor" diyen Erdoğan, "CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar.

Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar. Adana, İstanbul, Mersin belediyelerinin hafta sonu sokak kısıtlamasında sergiledikleri tavrın başka izahı yoktur. Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından denenmiştir." diye konuştu.

"Kendilerince hükümetle yarışa kalktılar"

CHP'li belediyeleri eleştirmeye devam eden Erdoğan, "CHP'li belediyeler güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar, biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir. Biz vatandaşlarımıza nakit yardımı yaparken hukukumuza ve inancımıza aykırı şekilde zekat toplama yarışına düştüler. Bu noktada müracaat edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir." dedi.