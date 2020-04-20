31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemiyle bir araya gelen kabine toplantısının ardından, bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul ve Ankara dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hatırlatan Erdoğan, ülkedeki durumun normalleşeceği tarih olarak da Ramazan Bayramı sonrasına işaret etti.

Erdoğan, koronavirüsle mücadele konusunda test sayısının da 40 bin seviyesine çıktığını hatırlatırken, iyileşen hasta sayısının ise katlanarak arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan tedbirleri açıkladı;

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Rejim böyle devam etmesi halinde bunun bedelini ödeyecek

Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik

Bölücü örgütün koronavirüs mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Test sayımızı 40 bine çıkardık

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Yoğun bakımda veya solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor.

5 bin solunum cihazı

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretim konusundaki çabamız başarıyla neticelendi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız. Yoğun bakım solunum cihazlarının teknoloji girişimini gerçekleştiren biosis'e, bu sürece katkı veren BAYKAR Makina ve ASELSAN'a ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Başakşehir şehir hastanesi salgın hastalık için kullanılacak

Koruyucu sağlık donanımlarının yerli üretimi konusunda da önemli mesafe katettik. Sağlık personeli açısından hayati olan N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin geliştirme süreci bitti, testlerine başlandı. Hastane, yatak ve yoğun bakım konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Son gelişmeler üzerine, ilk etabının açılışını öne alarak bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi salgın hastalık için kullanılacaktır. 2682 yatak olan hastanemizin bugün ilk etabının açılışını yaptık. 885'i klinik yatağı, 150'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 1035 yatakla hizmet verecek. Hastanemizin kalan kısmını da önümüzdeki ay hizmete açmayı planlıyoruz.

Sokağa çıkma yasağı

Milletimizin tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz.

24-25 ve 26 Nisan 00,00'a kadar devam edecek

22 Nisan akşamı yine 00,00'dan itibaren; 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00,00'a kadar bu devam edecek. 26'sında 24,00 itibariyle sokağa çıkma itibariyle sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar içişleri bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensupları dahil olmak üzere tüm çalışan ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum

Ramazan bayramı sonrası normale dönüş Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin ramazan bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi atmaya da başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu topraklardan başka vatanımız, sinesine sığındığımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur.

39 bin vatandaşımızı ana vatanlarına kavuşturmuştuk

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşının yanındadır. Ülkemize getirdiğimiz her vatandaşımızı sağlık taramasından geçirip bu amaçla tahsis ettiğimzi yüksek öğretim yurtlarında 14 gün süreyle karantinada tuttuk. Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, THY'mizin işbirliği ile bugüne kadar 39 bin vatandaşımızı ana vatanlarına kavuşturmuştuk. Halen 12 bin vatandaşımızın karantina süreci devam ediyor. Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı şu anda yine Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız ramazan ayına girene kadar bu operasyonu tamamlamaktır.

Vergi sigorta ve kredi taksidi gibi ödemelerinin ertelenmesini sağladık

Çeşitli ünvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin işçi kadrosu ihdas ediyoruz. Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm kesimlerin, vergi sigorta ve kredi taksidi gibi ödemelerinin ertelenmesini sağladık. Bugüne kadar 269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. 9 Nisan tarihi itibariyle sosyal yardımlarda acil durum kararı alarak muhtaçlık kriterleri yanında bu dönemde özel ihtiyaçları da kapsama aldık.

Biz bize yeteriz türkiyem'e destek

Biz Bize Yeteriz Türkiyem'de toplanılan para miktarı da 1 milyar 800 milyona ulaştı. Hayırseverlerimizi davet ediyorum. Gelin bu rakamı 2 milyarın üzerine çıkaralım.

Chp'li belediyeler salgınla mücadeleyi hiçe sayıyor

CHP'nin başını kestiği bir kesim yine bozgunculuk peşindedir. Salgınla mücadele güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, sağlık bakanlığını, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadeleyi hiçe sayarak bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır.

Bu teşebbüsler FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir

Adana, İstanbul ve Mersin belediyelerinin sokağa çıkma yasağı sırasında sergiledikleri tavrın başka hiçbir açıklaması yoktur. Mesela Mersin'de CHP'li büyükşehir belediyesi şov yaparken aynı partinin Yenişehir ve Mezitli belediyeleri valilikle işbirliği halinde faaliyet yürütmüştür. Bu tür teşebbüsler FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir.

Sabote etmeye çalışıyorlar

Salgın sebebiyle sağlık sisteminin çökmesini, kamu güvenliğinin zaafa uğramasını bekleyenler umdukları olmayınca gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Şimdi de maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin ciddi kayıplar veren yerler arasına girmelerini bekliyorlardı. Umutlarını Uganda'ya bağlayacak kadar küçüldüler. Güya hükümetle yarışmaya kalktılar. Onlar fuar merkezini veya merkezlerini panellerle bölerek oralarda, içindeki standları sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar.

Kimsenin parasına el koymadık

Siz kendinize ait olmayan böyle bir alana veya böyle bir konuda konuşma hakkına sahip değilsiniz. Devlet yardımları tek hesapta toplayınca da 'paralarımıza el konuldu' yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına el koymadık ve böyle bir yanlışın içine girmedik, girmeyiz. Biz insani hareketliliğimiz neyi gerektiriyorsa bugüne kadar onu yaptık. İkna yöntemiyle bütün bu gayretlerimizi sürdürüyoruz. Onlar toplu taşımayı azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Her şeyi birbirine karıştıranlar, hükümetin aldığı tedbiri sabote ederek beceriksizliklerini ört bas etmeye kalktılar. Onlar "tecavüzcüler serbest kalacak" diyerek ortalığı bulandırdılar.