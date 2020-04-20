Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a yükseldiğini paylaşımıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 90 bin 980'e çıktı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın verilerine göre; Türkiye'de, 20 Nisan Pazartesi günü, koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 39 bin 703 test uygulanırken; Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs test sayısı ise 673 bin 980'e yükseldi.

Şifa bulan hasta sayısı 13 bini geçti

Bakanlığın açıkladığı son verilere göre; 1454 kişinin daha hastalığı atlatmasıyla toplamda iyileşen vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 430'a yükseldi.

"En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" ifadelerini kullandı.