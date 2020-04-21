Galatasaray'da Belhanda'dan flaş indirim cevabı

Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Younes Belhanda bu teklife, "1 yıl kalan kontratımın uzatılması halinde indirimi kabul ederim" şeklinde yanıt verdi.

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Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'in ertelenmesi sonrası kulüpler mali olarak zor zamanlar geçirirken Galatasaray'da maaş indirimi için çalışmalar başladı.

Takıma haziran-temmuz hariç 10 ay maaş ödemesi yapan Galatasaray, oyunculardan 10 milyon Euro'yu geçen nisan ve mayıs maaşlarını almamasını istedi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera takım arkadaşlarıyla tek tek iletişime geçti. Ancak yabancı oyuncuların çoğu indirim talebine olumsuz yaklaştı ve sadece aylık maaşlarının bir kısmından vazgeçebileceklerini ifade ettiler.

Belhanda şart koştu

Sabah'ın haberine göre; takımın sorunlu yıldızı Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. Sarı-kırmızılı kulüpten, 1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, bu talebini kabul etmeleri halinde ücretinde indirim yapacağını söyledi. Faslı 10 numarasını satmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklif karşısında kararsız kaldı.

700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda

Falcao, Feghouli ve Muslera'dan sonra 3 milyon 350 bin Euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan 4. oyuncusu olan Belhanda'ya nisan ve mayısta toplam 700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda. Faslı 10 numara sözleşmesinin uzatılması halinde bu parayı almayacağını yönetime bildirdi.