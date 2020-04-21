Anderlecht'in Vedat Muriç pişmanlığı: Fırsat kaçtı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü için Anderlecht kulübün yetkililerinin büyük bir pişmanlık duyduğu belirtildi.

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Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren Vedat Muriç, gündem olmaya devam ediyor.

Voetbal24.be adlı internet sitesinde yer alan haberde okuyuculara aktarıldı. Anderlecht yetkililerinin, Çaykur Rizespor'da forma giydiği dönemde takip ettiği Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transfer oldu ve şu anda özellikle İngiliz basınına göre piyasa değerini katbekat arttırdı.

"Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat''

Kosovalı golcüyle ilgili olarak, "Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu görüldü." yorumu yapıldı.

''Vedat Muriç'i transfer etme şansımız yok''

20-25 milyon euro civarında rakamların konuşulmasından dolayı Anderlecht yetkililerinin "Bu saatten sonra Vedat Muriç'i transfer etme şansımız yok." dediği öğrenildi.

20 milyon euro

Haberde, "Türkler, Muriç için Tottenham'ın teklifine '20 milyon eurodan aşağıya satmayız.'" Sözlerine yer verildi. Öte yandan Napoli ve Lazio'nun da oyuncu için hazırda beklediği, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat olduğu belirtildi.