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Edirne'de Alipaşa Kapalı Çarşısı Whatsapp üzerinden yapılan oylama ile yeniden açıldı

EDİRNE'de corona virüsü önlemleri kapsamında 27 gündür kapalı olan tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubu üzerinden gerçekleştirilen oylama sonucu yeniden açıldı. Çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, "Her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu" dedi.

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Edirne'de tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı, esnafın corona virüsüne karşı aldığı önlemler kapsamında 25 Mart’ta kapatıldı. 27 gündür kapalı kalan çarşının esnafı, WhatsApp üzerinden kurdukları grupta bir oylama gerçekleştirdi. Çarşının açılmasını isteyen ve istemeyen olmak üzere iki farklı oy kullanılan uygulamada, oy çokluğuyla çarşının yeniden hizmete açılması kararlaştırıldı.

Çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, “1 ay boyunca, kurduğumuz mesajlaşma grubunda her hafta çarşıyı açalım mı, kapatalım mı diye oylama yapıyorduk. Bugüne kadar kapatılması kararı çıkıyordu. Dünkü yaptığımız oylamada esnafın çoğu çarşının 20 Nisan itibarıyla açılması kararı aldı. Saat 11.00 itibarıyla açıp saat 17.00’de de kapatıyoruz.” dedi.

”Maskesiz kimse çarşıya alınmıyor”

Satışlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini söyleyen Sanış, “Tüm esnafımızda maske var. Hiçbir esnaf maskesiz çalışmayacak. Esnafın bir araya gelmemesini, gelirlerse de sosyal mesafeyi korumalarını belirttik. Sürekli de bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Kapanmadan önce zaten dezenfektesini yapmıştık, açıldığında yine dezenfekte işlemini yaptık. Maskesiz gelen kimseyi çarşıya almıyoruz” diye konuştu.

Alipaşa Çarşısı esnafından Ahmet Tatlıses, çarşının açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Açılmasında fayda vardı çarşının. Ama bununla beraber virüse karşı tedbirlerin de alınması olmazsa olmazımız. Bu konuda esnaf olarak çok hassasız.” dedi.

Çarşıda müzik aletleri satan Emre Asker ise “Tüm önlemlerimizi aldık. Gelen müşteriye ilk olarak dezenfektanımızı ikram ediyoruz. Normal zamanlara göre satışlar biraz düşük.” diye konuştu. 

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