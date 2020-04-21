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Dolarda yükseliş trendi devam ediyor! Rekor seviyelerde

Yükseliş trendine devam eden dolar/TL, 21 Nisan Salı gününe 6.95 seviyesini test ederek başladı. Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.

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Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüs'le ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı.

6,97 direnç konumunda

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Takip edilecek gelişmeler

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Merkez Bankası, faiz kararı yarın açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdi.

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