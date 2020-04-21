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DEVA Partisi ilk anketini yaptırdı! İşte Ali Babacan'ın masasındaki inanılmaz sonuçlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk seçim anketini yaptırdı. Kamuoyunun bilinen araştırma şirketlerinde yüzde 1'lerde görünen DEVA Partisi'nin yaptırdığı ankette yüzde 17'lerde çıkması tartışma konusu oldu.

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Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi'nin anket sonuçları çok tartışılacak. Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre DEVA Partisi'ne İstanbul'dan bir şirket tarafından sunumda bulunuldu.

Yapılan sunuma göre yüzde 36 gibi bir oran mevcut siyasal partilerden memnun olmadığını belirtti. Yeni bir yapıya oy verebileceğini ifade eden grubun da en az yüzde 17-18 civarında rakamlar olduğu ifade edildi.

Parti binası açılışı bayram sonrasına kaldı

DEVA Partisi'nin Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Genel Merkez Binası'ndaki fiziki çalışmalar tamamlandı. Ancak koronavirüs nedeniyle taşınmak için önümüzdeki hafta beklenecek. Genel Merkez'in açılışı ise korona ve Ramazan nedeniyle yapılması beklenmiyor. Parti yöneticilerinin önümüzdeki haftadan itibaren Genel Merkez'de çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Akşener ve Davutoğlu'na komşu olacak

Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na komşu olacak. İYİ Parti'nin Genel Merkez Binası Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunuyor. Gelecek Partisi'nin Genel Merkez Binası da Mustafa Kemal Mahallesinde yer alıyor. Gelecek Partisinin Genel Merkez binasının tadilatı bitti.Genel Merkez'in açılışı 17 Nisan olarak planlanmıştı, ancak koronavirüs nedeniyle açılış ertelendi.

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