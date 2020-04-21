Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik

Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre, geçirdiği bir ameliyat sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hayati tehlikesi bulunuyor.

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürüldü. CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtildi.

Şiddeti henüz bilinmiyor

Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.

En son 4 gün önce görüldü

Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli ‘Daily NK’ adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.

Güney Kore'den iddialara yalanlama

Güney Kore ve Çinli kaynaklar Kuzey Kore liderinin durumunun kritik olduğu yönündeki iddialara ilişkin şüpheye düştüklerini ifade etti. Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap ise iddiaları yalanlayarak Kim'in ciddi bir rahatsızlığı olmadığını duyurdu. Konuyla ilgili önce Seul medyasında Kim Jong Un'un Pyongyang dışındaki dinlenme evinde kalarak dinlendiği, durumunun iyiye gittiği yazıldı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İrtibat Departmanı'ndan bir yetkili ise Reuters'a Kim'in sağlık durumunun kritik olduğu iddialarının inandırıcı olmadığını dile getirdi.

Anma törenlerine de katılmamıştı

Kuzey Kore diktatörünün sağlığına ilişkin dedikodular, 15 Nisan'da hayatta olmayan büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl-Sung'un doğum günü anma törenlerine katılmamış olması ile başladı. 15 Nisan ülkedeki en önemli ulusal bayramlardan biri olarak kutlanıyor ve tüm devlet erkanının katılı ile gerçekleşiyor. O günkü yokluğu kendi otoritesi ve devlet yönetimi ile büyükbabasınınki arasında fark olduğunu göstermek istediği şeklinde yorumlanmıştı.

Korona bilgisi alınamıyor

Ülke dışından bazı uzmanlar, Kuzey Kore'deki olası bir Kovid-19 salgınının etkisinin, tıbbi malzeme eksikliği ve sağlık hizmetleri altyapısındaki eksiklik nedeniyle son derece büyük olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kuzey Kore, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkede alınan acil önlemler çerçevesinde sınırlarını kapatmış, ülkeye turist girişini yasaklamış, okulların açılışını ertelemişti.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar kaydedilen herhangi bir Kovid-19 vakası olmadı ancak ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesinde bu ayın başında yer alan habere göre, kaynaklar, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.