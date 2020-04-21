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3 binden fazla ürüne yeni vergi geldi! Oyun konsolu ile gündeme gelmişti

Resmi Gazete'de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 3 bin 200'e yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi.

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Resmi Gazete'de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürün için ek gümrük vergisi getirildi. Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, hafta sonu oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete’de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 2 bine yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67. fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak.

32. fasıl ile 97. fasıllarda yer alan 1200 civarındaki sanayi ürünlerine ise yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi.

Gümrük vergisi uygulanmayan ülkeler

İlave gümrük vergisi bazı ülke grupları için uygulanmıyor, uygulanmayan ülkeler şöyle: AB üyesi ülkeler, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya ve Singapur.

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