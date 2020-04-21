Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasından yönetim rahatsız

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamalar diğer yöneticiler tarafından hoş karşılanmadı.

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İkinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın spontane olarak böyle bir çıkışta bulunduğu ve yönetimde amatör şubelerin kapanması konusunun gündeme dahi gelmediği öğrenildi.

Mustafa Cengiz konudan rahatsız

Üstelik başkan Mustafa Cengiz’in de Albayrak’ın açıklamasından rahatsız olduğu ve bu konuda ilerleyen günlerde bir düzeltme olacağı ifade edildi.

Albayrak’ın söylemlerini değerlendiren bazı idareciler, “Abdurrahim Bey olayın vahametini açıklamaya çalıştı. Elbette ilerleyen süreçte bazı radikal konular gündeme gelecek. Belki amatör branşlarda tamamen yerli sporcularla mücadele edilebilir. Yine de bu konuda alınmış bir karar yok ve kulüpler ortak hareket etmeli. Türkiye’de birçok amatör branşı getiren kulüp Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

Genel kurul kararı gerekiyor

Galatasaray’da başkan Cengiz ve yöneticiler Albayrak’ın aksine şubelerin kapanmasının söz konusu olmayacağı düşüncesinde. Zaten böyle bir durumun gerçekleşmesi için genel kurul kararı gerektiği, yönetimin herhangi bir kararla bunu gerçekleştiremeyeceği dile getirildi.

Abdurrahim Albayrak’ın sponsorların çekildiği yolundaki açıklaması, onları da rahatsız etti. Özellikle gelecek sezona dair amatör şube sponsorlarının nasıl bir yol izleyeceği konusunda kaygılı oldukları öğrenildi.

Sponsor ödemelerinde sorun yok

Sponsor ödemeleriyle ilgili olarak da genel anlamda sorun olmadığı, ancak sözleşmelerin yenilenmesi ve opsiyonlarla ilgili olarak bazı belirsizlikler bulunduğu belirtildi. Bir yıllık opsiyonu bulunan Galatasaray’da forma sponsoru Terra Pizza’nın gelecek sezon için devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Basketbolun sponsoru Doğa Sigorta ise yaşanan ekonomik tabloya rağmen ödemelerini yapıyor ama sözleşmesi sona eriyor. Gelecek sezonla ilgili görüşmeler olacak.

Türk Telekom ile stat ismi konusunda anlaşmasını 1 sene daha uzatan Galatasaray’da GSYİAD da, 2 milyon liralık ödemesini yaşanan krize ve maçların oynanmamasına rağmen yapıyor.