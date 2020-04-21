HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası yasal işlemler başladı

ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası, aileler hava yolu şirketine davalarını açtı.

Abone ol

NBA eski yıldızlarından Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti.

Elim bir kaza sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı. Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
23-24 Nisan'da marketler açık olacak! 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi
Koronavirüs 1 aileden 3 canı birden aldı! O ziyaret canlarına mal oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik
Resulayn'da Suriye Milli Ordusu mensupları arasında çatışma çıktı
Tabip Odası kafaları karıştırdı! Covid-19 rakamları doğru değil mi 2 bin sağlıkçı korona oldu
Dolarda yükseliş trendi devam ediyor! Rekor seviyelerde
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs günlerinde ekranların aranan ismi oldu işte Prof. Ateş Kara'nın köyü
Beşiktaş'ta Nicolas Gaitan hamlesi
Kemal Kılıçdaroğlu: 23 Nisan’da Meclis’teyim tüm liderleri de Meclis'e çağırıyorum
Aydın'da yurtta karantinada kalan 2 işçi duygulandırdı! Harçlık bırakıp mektup yazdı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Bu yaz sahillerde iç içe geçmek olmayacak
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine başlanıyor
Yorumlar