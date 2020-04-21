HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Muğla'da 14 yaşında kalp krizi geçirip öldü

MUĞLA'da ailesiyle yemek yediği sırada kalp krizi geçiren Ferhat Aksu (14), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürüldü ancak kaldırıldığı hastanede tekrar kalbi duran Aksu, çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Esençay Mahallesi'nde oturan Ferhat Aksu, akşam saatlerinde ailesiyle yemek yerken fenalaştı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Baba Selahattin Aksu, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbi tekrar duran Ferhat Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Selahattin Aksu, anne Hatice aksu ve yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu son sınıf öğrencisi Aksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aksu'nun cenazesi Esençay Mahallesi'nde toprağa verilecek.  

SON DAKİKA HABERLERİ
23-24 Nisan'da marketler açık olacak! 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi
Koronavirüs 1 aileden 3 canı birden aldı! O ziyaret canlarına mal oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik
Resulayn'da Suriye Milli Ordusu mensupları arasında çatışma çıktı
Tabip Odası kafaları karıştırdı! Covid-19 rakamları doğru değil mi 2 bin sağlıkçı korona oldu
Dolarda yükseliş trendi devam ediyor! Rekor seviyelerde
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Mardin'de teröristler bisküvi kutusuna bomba yerleştirmiş
Almanya'da 5 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası yasal işlemler başladı
Koronavirüs günlerinde ekranların aranan ismi oldu işte Prof. Ateş Kara'nın köyü
Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün hakkında inanılmaz gaf! Bakın ne dedi
Yorumlar