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Mardin'de teröristler bisküvi kutusuna bomba yerleştirmiş

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri, İpek Yolu üzerinde bir menfezde yaptıkları aramada bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarda kullanacağı patlayıcı ve mühimmat ele geçirdi.

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Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Mardin il Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve operasyonel birimler ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İpek Yolu üzerinde bir menfezde arama yapıldı.

Aramada, terör örgütü PKK'nın eylemlerinde kullanacağı silah ve patlayıcı maddeleri ile Nusaybin'in muhtelif yerlerinde saldırıya hazır halde bulundurduğu bilgisi doğrultusunda İpek Yolu üzerinde bulunan menfezlerde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda, valiz içerisinde gizlenmiş, 1 adet 750 gram civarında araç altı patlayıcısı, 2 adet bisküvi kutusu içerisinde 250 gram civarında el yapımı patlayıcı maddesi PETN, 1 adet Irak menşeli 9 milimetre çapında tabanca, 24 adet fişek, 3 adet şarjör, 1 adet tabanca susturucusu ve 6 adet el yapımı patlayıcı kapsülü ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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