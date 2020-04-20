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Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi

Reuters haber ajansına konuşan Türk bir yetkili, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktive edilmesinin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve Nisan ayında kurulması planlanan S-400 füze savunma sisteminin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.

"Geri adım atılmayacak, sadece ertelendi"
Reuters'ın ' Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı haberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti. Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.

Haberde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı da belirtildi.

ABD ile Türkiye arasında kriz S-400 krizi çıkmıştı
Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi, ABD ile Türkiye ilişkilerinde kriz yaratmıştı. Beyaz Saray, S-400'lerin aktive edilmemesini istiyor, Ankara ise sistemin kurulacağını söylüyor.

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