AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Lodosla birlikte sağanak yağış etkili olacak

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.