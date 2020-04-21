AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Lodosla birlikte sağanak yağış etkili olacak
MARMARA Bölgesi'nde poyraz ve sağanak yağış etkili olurken AKOM, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un serin ve yağışlı havanın etkisi altına girebileceği uyarısında bulundu.
Yağışlı havanın 22 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağmur şeklinde etkili olacağı, rüzgarın da kuzeyli yönlerden sert, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre 23-24 Nisan günleri bölge genelinde hava parçalı bulutlu olabilir. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 12-14°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzey bölgeleri kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altında. Doğu Anadolu Bölgesi'nde lodosla birlikte sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.